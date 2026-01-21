Hindistan'da 'firari' fil alarmı: 22 kişiyi öldürdü, 10 gündür aranıyor

Hindistan’ın Jharkhand eyaletindeki Chaibasa bölgesinde kontrolden çıkan bir filin 10 gün içinde 22 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Yetkililerin yakalama ve sakinleştirme girişimleri sonuçsuz kalırken, hayvanın hâlâ serbest olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklara göre fil, 1 Ocak’ta köylere saldırmaya başladı. Babaria köyünde uyudukları sırada ezilerek yaşamını yitiren bir çift ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi fil saldırılarında hayatını kaybetti.

Olayların ardından ölü sayısının kademeli olarak arttığı aktarıldı.

Hatgamharia, Bada Pasiya ve Lampaisai bölgelerinde yeni can kayıplarının doğrulandığı ifade edilirken, bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları yönünde uyarı yapıldığı kaydedildi.

YAKALAMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Yetkililerin fili yakalamak ve uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirmek için yaptığı müdahalelerin başarısız olduğu bildirildi. Filin bir süre komşu Odisha eyaletine yönlendirildiği, ancak bölgedeki görevlilerin güvenlik gerekçesiyle hayvanı yeniden Chaibasa’ya doğru ittiği öne sürüldü.

Diğer kentlerden özel ekiplerin bölgeye sevk edildiği, ancak filin durdurulamadığı belirtildi. Müdahale için çağrılan uzmanlardan birinin de operasyon sırasında ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yaban hayatı yetkilileri, filin “musth” adı verilen, hormon seviyelerinin yükseldiği ve saldırganlığın arttığı dönemde olabileceğini değerlendiriyor. Bazı uzmanlar ise hayvanın çiftleşme döneminde olabileceğini ve sürüsüne ulaşmaya çalışırken saldırganlaştığını ifade ediyor.

Yetkililerin bölgede alarma geçtiği, arama ekiplerinin fili bulup etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Hayvanın yeniden saldırma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.