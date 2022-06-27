Hindistan, Pakistan'a ait Twitter hesaplarına erişimi engelledi
Hindistan’ın, Pakistan'ın yurt dışı temsilcilikleri ve bir ulusal yayın organının Twitter hesaplarına erişimi engellediği bildirildi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne ait resmi Twitter hesaplarına erişimi engellediği belirtildi.
Açıklamada, bunlara ek olarak farklı hesaplara da erişimin engellendiği ve bundan "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.
Sosyal medya platformlarının geçerli uluslararası normların yanında durması gerektiği vurgulanan açıklamada, Twitter’dan Pakistan’ın hesaplarına Hindistan’da erişimin bir an önce açılması için harekete geçmesi istendi.
Hindistan merkezli haber sitesi “opindia”daki haberde, Pakistan’ın ulusal yayın organı Radio Pakistan’ın Twitter hesabına erişimin de engellendiği aktarıldı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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