TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapattı
Suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen Twitter hesabının paylaşımı sonrası TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapattı. İktidara yakınlığıyla tanınan gazeteci Cem Küçük'ün ise canlı yayınına yorum yapanlar engellendi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen 'Freud’un Talebesi' hesabından dün bir paylaşımda bulunulmuştu.
Video paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
İhlas Holding ve TGRT'nin yöneticisinin de olduğu iddia edilen video paylaşımı sonrası İhlas Holding'e bağlı TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapattı.
Öte yandan Cem Küçük'ün Peker'e yönelik 'Blöf yapıyor, elinde belge falan yok' sözlerinin de ifade edildiği Twitter paylaşımı sonrası Küçük’ün programının canlı yayınına yorum yapanlar ise engellendi. Kullanıcılar postları alıntılayarak tweet atmaya başladı.
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