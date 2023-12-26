Hindistan, Umman Denizi'ne savaş gemilerini konuşlandırdı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 08:27

Güncelleme: 26.12.2023 - 08:27

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Karnataka eyaletine "etilen diklorür" taşıyan "MV Chem Pluto" isimli geminin saldırıya uğraması üzerine harekete geçti.

Deniz Kuvvetleri, Hindistan donanmasına ait "INS Mormugao", "INS Kochi" ve "INS Kolkata" isimli güdümlü füze taşıyan savaş gemilerini, Umman Denizi'nin çeşitli bölgelerine konuşlandırdığını aktardı.

Bölgede, savaş gemilerinin yanı sıra "Boeing P8I" tipi uzun mesafe Sahil Güvenlik uçakları da görevlendirildi.

Gemiler, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiği dönemde konuşlandırıldı.

Deniz Kuvvetleri, saldırıya uğrayan "MV Chem Pluto" isimli geminin, Hindistan'ın Mumbai şehrine ulaştığını bildirdi.

Geminin, Hindistan açıklarında bir dron tarafından vurulduğunu belirten ekipler, teknik incelemeye devam ediyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Umman Denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide herhangi can kaybı olmadığı ifade edilmişti.