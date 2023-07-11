Hindistan’da 15 kadınla evlenen kişiye gözaltı
Hindistan’da evlilik sitelerinden tanıştığı 15 kadınla evlenen kişi gözaltına alındı.
Hindistan’da evlilik siteleri aracılığıyla tanıştığı 15 kadınla evlenen ve bazılarından çocuk sahibi olan 35 yaşındaki kişi gözaltına alındı.
India Times'ın haberine göre, şüpheli Mahesh KB Nayak kadınları evliliğe ikna etmek için kendisini doktor ya da mühendis olarak tanıttı.
Dul kadınları hedef alan Nayak’ın 2014’ten bu yana 15 kadınla evlendiği ve dördünden çocuğu olduğu açıklandı.
Nayak'ın ayrıca, ilkokul mezunu bile olmadığı halde çoğunlukla kendisini doktor olarak tanıtarak tanıştığı kadınları etkilemeye çalıştığı ve klinik açmak için kadınlardan para istediği kaydedildi.
Polis raporlarına göre, bu yıl evlendiği 45 yaşındaki yazılım mühendisi bir kadının şikayetiyle Tumakuru kentinde gözaltına alınan Nayak'in babası tarafından da "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla şikayet edildiği belirtildi.
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