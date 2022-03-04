Hindistan'da bir evde patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yasadışı havai fişek üretildiği belirtilen evde meydana gelen patlamada, 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 15:47
Hindistan'da bir evde patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti
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Ülke basınındaki haberlere göre, Bhagalpur kentinde bir evde dün gece şiddetli patlama meydana geldi.

Kilometrelerce uzaktan duyulan patlamada ev tamamen enkaz haline gelirken, yakınındaki 3 binanın da duvarları yıkıldı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin evin enkazından 10 kişinin tanınmayacak haldeki cesedini çıkardığını, yaralanan 9 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bhagalpur Bölgesi Yönetim Yetkilisi Subrat Kumar Sen, aynı evde 2008'de benzer bir patlama olduğunu, yasadışı havai fişek üretimi yapan ev sahibinin eşi dahil 3 kişinin öldüğünü aktardı.

Sen, dün geceki patlamayla evde yasadışı havai fişek üretiminin sürdürüldüğünün anlaşıldığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü: Arşiv


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