Hindistan'da Covid sonrası ilk kez akciğer ve böbrekte kara mantar vakası görüldü

21 Eylül 2021 Salı, 15:11

Hindistan'da koronavirüse yakalananlarda baş gösteren, diyabet hastalarında daha yüksek oranda seyreden ve genelde burun, göz ve beyni etkileyen mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonunun ilk kez akciğer ve böbrekleri de vurduğu bir vakayla karşılaşıldı.

Hindistan başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Gaziabad'da Covid geçiren bir erkeğin yakalandığı kara mantar enfeksiyonundan etkilenen sağ böbreği ve sol akciğeri alındı.

İLERLEDİĞİ SAPTANDI

Covid sonrası solunum güçlüğü, balgamda kan ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye giden hasta üzerinde yapılan testler kara mantarın burun boşluğunun yanı sıra sol akciğer ve sağ böbrekte de ilerlediği saptandı.

Hastane açıklamasında "Akciğer ve böbrekler kısmen ciddi şekilde hasar görmüştü ve daha fazla yayılma korkusu vardı. Bu nedenle, kara mantarla enfekte bölgelerin acil olarak çıkarılması planlandı. Kara mantar hızla yayılan bir hastalık olduğundan ve diğer organlarına da zarar verebileceğinden, hayat kurtarıcı bir işlem olarak, hemen 6 saat süren komplike bir ameliyatla sol akciğerinin bir kısmı ve sağ böbreğinin tamamı alındı" denildi.

YAYILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ameliyat sırasında kara mantarın neredeyse hastanın karaciğerine ve kalın bağırsağına yayıldığı da tespit edildi.

Hastanenin üst düzey uzmanlarından Dr. Ujjwal Parakh, hastanın hızla iyileştiğini ve birkaç hafta daha ağızdan mantar önleyici ilaç alacağını söyledi.

Bugüne dek Covid-19 yüzünden 33 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 445 bin ölüm gören Hindistan'da ikinci dalganın en yoğun olduğu temmuz ayına kadar kara mantardan 45 bin 374'ten fazla vaka ve 4 bin 200'den fazla ölüm kayıtlara geçti.

Ancak kötü haberler burada bitmiyor. Geçen hafta koronavirüs geçirdikten sonra safra kesesi kangrenine yakalanan 5 kişi saptandı. Kara mantar gibi yüksek ölüm oranlarına sahip safra kesesi kangrenine yakalananlara acil cerrahi müdahale gerekiyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe