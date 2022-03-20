Hindistan'da futbol maçında facia: Onlarca yaralı
Hindistan’ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5’i ağır, 200 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.
5’İ AĞIR TOPLAM 200 YARALI
Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Futbol maçında facia: Onlarca yaralı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 20, 2022
İlgili Haberler
- AB’den Endonezya ve Hindistan’dan ithal çeliğe ek gümrük vergisi
- Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
- Rusya, petrol ve gaz sektöründe Hindistan yatırımı istiyor
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Tayvanlıların favori yabancı ülkesi belli oldu
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat