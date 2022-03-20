Hindistan'da futbol maçında facia: Onlarca yaralı

20 Mart 2022 Pazar, 22:06

Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.

5’İ AĞIR TOPLAM 200 YARALI

Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.