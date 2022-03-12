Rusya, petrol ve gaz sektöründe Hindistan yatırımı istiyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 15:12

Rusya'nın ekonomisi, Batı'nın Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ağır yaptırımlar uyguladığı 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en derin kriziyle karşı karşıya.

Business Recorder'n haberine göre, Yeni Delhi'nin Birleşmiş Milletler'de uzun süredir silah tedarikçisi olan Moskova'ya karşı oy kullanmaktan çekinmesinin ardından bazı batılı müttefikler Hindistan'ı Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaya teşvik etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, dün geç saatlerde Rusya'nın Hindistan'daki büyükelçiliği tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre, "Rusya'nın Hindistan'a petrol ve petrol ürünleri ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı ve bu rakamı artırmak için açık fırsatlar var" dedi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri'ye konuşan Novak, "Hindistan yatırımını Rus petrol ve gaz sektörüne daha fazla çekmek ve Rus şirketlerinin Hindistan'daki satış ağlarını genişletmekle ilgileniyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri bu hafta Rus petrol ithalatını yasakladı ve İngiltere, Rusya'nın ikinci en büyük ham petrol ihracatçısı olduğu küresel enerji piyasasını daha da bozması beklenen kararların yıl sonuna kadar bunları aşamalı olarak kaldıracağını söyledi.

Hindistan devlet şirketleri Rus petrol ve gaz sahalarında hisseye sahipken, Rosneft dahil Rus kuruluşları Hint rafinerisi Nayara Energy'de çoğunluk hissesine sahip. Bazı Hintli şirketler de Rus petrolü satın alıyor.

Novak, Rusya'nın her iki ülkenin de Hindistan'ın güneyindeki Kudankulam kasabasındaki bir nükleer santralde yeni birimler inşa etmek de dahil olmak üzere sivil nükleer enerji konusunda işbirliğini sürdürmesini beklediğini söyledi.