Hindistan'da Hindutvalar ve Müslümanlar arasındaki gerilim büyüyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen olaylarda 21 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Hindistan'da Hindutva çeteleri ve Müslümanlar arasındaki gerilim büyüyor. Şubat 2020'de yaşanan olaylarda 53 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkı önlemler alınmaya başladı.
Özellikle son bir hafta içerisinde ülkenin bir çok noktasında Hindutva çeteleri sokaklara çıkarak, Müslümanlara ait dükkanları ve evleri kundakladılar.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hindistan polisi son iki günde başkent Yeni Delhi'de radikal Hindutva çeteleri ve Müslümanlar arasında çıkan olaylarda 21 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda 8 polis memurunun yaralandığı, bir polis memurunun vurulduğu ve siviller arasında da yaralananların olduğu bildirildi.
Hindutva çeteleri ve bölgede yaşayan Müslümanlar, Cumartesi günü Jahangirpuri'deki bir caminin yakınında çatıştılar. Pazar akşamı, çatışmalar birkaç bölgeyi daha sardı. Polis kalabalığı ayırmasına rağmen, çatışmalar devam etti.
10 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
Hindistan hükümeti, tansiyonun yükseldiği Noida ve Ghaziabad kenti çevresinde 10 binden fazla polis memuru görevlendirdi. Polisler yoldan geçen araçları kontrol etmeye ve otellerde ve alışveriş merkezlerinde arama yapmaya başladı.
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