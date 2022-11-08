Hindistan'da idam cezası olan cinayet ve cinsel istismar suçluları serbest kaldı

08 Kasım 2022 Salı, 17:55

Hindistan'da cinsel istismar ettikleri genç kızı öldürmekten idam cezasına çarptırılan 3 kişi, yüksek mahkemede suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2012'de 19 yaşındaki genç kıza cinsel istismar edip öldürdükleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan 3 kişi hakkında kararını açıkladı.

Mahkemenin, 3 kişinin suçlarına dair "kesin ve açık bir kanıt" olmadığı gerekçesiyle haklarındaki idam kararını bozması üzerine sanıklar beraat etti ve serbest bırakıldı.

Hindistan'ın Delhi eyaletinin Chhawla bölgesinde Şubat 2012'de 19 yaşındaki bir genç kız işten dönerken 3 kişi tarafından cinsel istismar edildikten sonra öldürülmüştü.

Genç kızın cesedi üç gün sonra Haryana eyaletinde bulunmuştu.

Polisler tarafından yapılan soruşturmada, olayla ilgili 3 erkek yakalanmış ve genç kızın üzerinde bu kişilerin DNA örnekleri, kan lekeleri ve saç telleri bulunmuştu.

İlk Derece Mahkemesi tarafından 2014'te yargılanan bu kişiler, cinsel istismar ve cinayetten suçlu bulunmuş ve haklarında idam kararı verilmişti.

Söz konusu karar, birkaç ay sonra üst mahkeme tarafından onaylanmıştı.