Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 6 ölü, 13 yaralı
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir ilaç fabrikasında çıkan yangın sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi de ağır yaralandı.
Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde yer alan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gece vardiyasında çalışan en az 6 işçinin hayatını kaybettiği, 13 işçi de yaralandığı açıklandı. Polis memuru Rahul Dev Sharma, yangının kimyasal reaktöre yaşanan nitrik asit sızıntısı sonucu çıktığını ve daha sonra patlama meydana geldiğini belirtti.
Hastaneye kaldırılan 13 işçinin vücudunda ciddi şekilde yanıklar bulunduğunu söyleyen Sharma, sağlık durumlarının kritik olduğunu aktardı. Sharma, sızıntının nedeninin araştırıldığını vurgularken, kimyasal reaktörün tamamen hasar gördüğünü, ancak itfaiyecilerin fabrikanın diğer bölümlerini kurtardığını söyledi.
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