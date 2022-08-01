Hindistan'da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm

Tüm dünyada artış gösteren maymun çiçeği virüsünde İspanya ve Brezilya'nın ardından Hindistan'da 3. ölüm gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:54
Hindistan'da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel alarm vermesinin ardından tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, ilk vakayı Temmuz ortasında açıklayan Hindistan’da Kerala eyaletinde ilk maymun çiçeği kaynaklı ölüm yaşandı.

Hayatını kaybeden hastanın 21 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden seyahat ettiği aktarıldı.


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