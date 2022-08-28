Hindistan’da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı

28 Ağustos 2022 Pazar, 22:26

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan Bahedi bölgesindeki Kichha-Khatima yolunda bir tanker, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre arkadan çarptı.

Kazada, 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı. Kazanın ardından tanker şoförü olay yerinden kaçtı.

Polis Müfettiş Yardımcısı Rajkumar Agarwal yaptığı açıklamada, traktörün Sitarganj kentinden Uttam Nagar kentine gittiğini aktararak, tankerin aşırı hız yaptığını ifade etti.



