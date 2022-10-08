Hindistan'da yakıt kamyonuyla çarpışan otobüs alev aldı: 12 ölü, 38 yaralı
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kamyona çarpan otobüsün alev alması sonucu biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da Mumbai'ye 166 kilometre uzaklıkta bulunan Nashik kentinde Cumartesi günü sabah saatlerinde mazot yüklü bir tır kamyonuyla çarpışan özel bir otobüsün alev alması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse yaralandı.
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Nashik kenti komiser yardımcısı Amol Tambe, "Hayatını kaybedenlerin çoğu yataklı otobüsün yolcuları. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
Yerel saatle 05.15 sularında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Hindistan Ulaştırma Bakanlığı'nın karayollarında meydana gelen kazalar hakkındaki raporuna göre ülkede 2020'de meydana gelen 366.138 kazada 131.714 kişi hayatını kaybetti ve 348.279 kişi yaralandı.
Raporda ölümlerin yüzde 70'inin, 18-45 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- İlk kez rakam paylaşıldı
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti