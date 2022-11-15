Hindistan'dan Ukrayna vurgusu: Somut ve kolektif bir kararlılık gösterin
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 ülkelerini Ukrayna konusunda barışçıl bir çözüm bulmaya çağırdı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinde "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu bir oturumda konuştu.
Narendra Modi, G20 ülkelerinin Ukrayna konusunda barışçıl bir çözüm bulunmasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.
Modi, "Ukrayna'da ateşkes ve diplomasi yoluna geri dönmenin bir yolunu bulmamız gerektiğini defalarca söyledim. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, İkinci Dünya Savaşı barışa çok büyük zarar vermiştir. O dönemin liderleri o zamandan bu yana barış yolunda ilerlemek için ciddi çaba sarf ettiler. Şimdi sıra bizde. Koronavirüs sonrası dönem için yeni bir dünya düzeni yaratmanın yükü omuzlarımızdadır. Bugün ihtiyacımız olan şey; dünyaya barış, uyum ve güvenlik getirmek için somut ve kolektif bir kararlılık göstermektir" dedi.
Modi, gelecek yıl G20 zirvesinin Hindistan'da düzenleneceğini hatırlatarak, "Hepimizin dünyaya güçlü bir barış misyonu sunma konusunda hemfikir olacağımıza eminim" diye konuştu.
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