Hindistan’ı turistler 19 ay sonra ziyaret edebilecek

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Hindistan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı sınırlarını 19 ay sonra tekrar açıyor. Mart 2020’de durdurulan turist vizelerinin dağıtımına bugün tekrar başlanacak.

Ülkeye sadece charter uçaklarla gelen ve turist vizesi olan kişiler kabul edilecek. Sınırların açılması kararı, koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak Ekim ayının başında verildi.

Nisan ve Mayıs ayında yaşanan ikinci dalga ile günlük vaka sayısı 400 bine ulaşırken, günlük pozitif hasta sayısı ise 20 binlere yükseldi.

Nüfusun yüzde 70’ının tek doz aşı olduğu Hindistan’da vaka sayılarının düşüşe geçtiği ve buna bağlı olarak hayatın normal akışına dönmeye başladı.

15 EKİM’DEN ÖNCE ALINAN VİZELER GEÇERSİZ

Sınırların açılmasıyla 15 Ekim’den önce vize alan turistlerin vizelerinin geçersiz olduğu ve yeniden başvuru yaparak vize almaları gerekiyor.

Ülkeye gelecek olan kişilere sürekli olarak koronavirüs önlemler, hijyen, sosyal mesafe, aşı, karantina ve PCR testlere ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

Hükümet ve uzmanlar ise özellikle popüler turist destinasyonlarında üçüncü dalganın oluşmaması adına vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılında 10 milyon olan yıllık turist sayısı koronavirüs nedeniyle 2020 yılında 2 milyona kadar düştü.

Koronavirüsün ekonomiyi önemli derecede etkilediği ülkede iş hayatında da büyük düşüşlerin yaşandığı belirtildi.

