Hintli bir kaçakçının, anüsünde çok sayıda elmas sakladığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:04

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:04

Hintli bir kaçakçı, Tayland'ın Bangkok şehrinden bindiği uçağın Endonezya'nın Bali adasındaki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'na inmesinin ardından tutukladı.

Kaçakçı, havaalanında gümrük memurları tarafından yakalanarak röntgen çekilmeye götürüldü.

Kaçakçının röntgen görüntülerinde, anüsünde taşıdığı bir prezervatifin içine 932 adet elması içeren yedi plastik poşetin yerleştirildiği görüldü.

Elmasların toplam ağırlığının 8 gramı aştığı belirtildi.

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Kaçakçının, yetkililere Bangkok'taki patronunun kendisine elmasları "Bali'ye kaçırmasını ve daha sonra satacak olan bilinmeyen bir kişiye vermesini emrettiğini" söylediği öğrenildi.

Badung Savcılığı sözcüsü İmran Yusuf, kaçakçının şu anda "gözaltında tutulduğunu ve yargılanmayı beklediğini" söyledi.

