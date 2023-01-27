Hırvatistan, Ukrayna'ya tank verilmesinin sadece savaşı uzatacağını duyurdu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ABD, Almanya ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank verme kararının savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 08:33
Hırvatistan, Ukrayna'ya tank verilmesinin sadece savaşı uzatacağını duyurdu
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, gündeme ilişkin konuştu.

ABD, Almanya ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank verme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Milanovic, "Bu, savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacak. ABD ve Rusya anlaşamazsa ki bu ufukta görünmüyor, savaş sona ermeyecek" dedi.

Milanovic, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkesinin asla bu konularda yer almayacağını vurgulayarak, "Kimilerine göre Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Bu konuda çekimser kalacağım. Tanklara gelince, Rus tankları da ABD'nin tankları da eşit derecede yanıyor" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Biz, Rusya ile savaştayız" ifadesini kullandığına işaret eden Milanovic, "Bunu bilmiyordum. Almanya, belki Rusya ile yine savaş içindedir. Başarılar. Belki 70 yıl öncesine nazaran bu sefer daha iyi gider" değerlendirmesinde bulundu.


Almanya Hırvatistan Ukrayna avrupa birliği

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