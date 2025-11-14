Hitler’in genetik 'cinsel bozukluğu' belgelendi

İngiltere merkezli Channel 4’te yayımlanan, 'Hitler’in DNA’sı: Bir Diktatörün Taslak Planı' (Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator) adlı belgesel kapsamında, Hitler’in genlerinin, psikolojisi ve davranışları üzerindeki olası etkileri mercek altına alındı.

Yapımcılar, belgeseli hazırlamak için yıllar boyu dünyanın önde gelen uzmanlarıyla birlikte çalıştı ve Hitler’in 1945’te hayatına son verdiği kanlı koltuktan alınmış kumaş parçası üzerinde 'yenilikçi DNA analiz teknikleri' uyguladı.

Blink Films’ten Lesley Davies, Deadline’a yaptığı açıklamada analiz sürecinin 'mümkün olan en titiz bilimsel yöntemlerle' yürütüldüğünü söyledi.

SENDROM ŞÜPHESİ

Antik ve adli DNA konusunda uzman genetikçi Profesör Turi King, kan lekesi üzerinde yapılan incelemede Kallmann Sendromu olarak bilinen nadir bir duruma işaret eden bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Potsdam Üniversitesi’nden Nazi Almanyası uzmanı Dr. Alex Kay ise bu bulgunun, 'Hitler’in kadınlarla ilişkilerindeki mesafeli tutumunu' açıklayabileceğini öne sürdü.

Dr. Kay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hitler’in hayatı boyunca kadınların yanında neden rahatsız olduğu ya da muhtemelen neden hiçbir zaman gerçek bir cinsel ilişkiye girmediği artık daha anlamlı hale geliyor. Kallmann sendromu bu sorunun cevabı olabilir.

Hitler’in intihar ettiği koltuktan elde edilen DNA analizleri, bu bulguları doğruladı.

KALLMANN SENDROMU NEDİR?

İngiltere yüksek sağlık otoritesi NHS’ye göre, Kallmann sendromu, doğuştan gelen hipogonadotropik hipogonadizm grubunda yer alan nadir bir cinsel gelişim bozukluğudur.

Bu durum, 'ergenlik gelişiminin hiç başlamamasına veya tamamlanamamasına ve üreme organlarının olgunlaşmamasına' yol açar.

Bu sendroma sahip erkeklerde, mikro-penis ve gelişmemiş testisler gibi belirtiler doğumdan itibaren görülebilir.

MedlinePlus’a göre bu sendrom, erkeklerde 30 binde 1 oranında görülür ve kadınlara kıyasla daha yaygındır.

MİKRO PENİS İHTİMALİ

The Independent’ın aktardığına göre, 2015'te ortaya çıkan 1923 tarihli tıbbi bir rapor, Hitler’in gelişmemiş testislere sahip olduğunu belirtmişti. Aynı araştırmada mikro-penis ihtimalinin de 10’da 1 olduğu öne sürülmüştü.

Belgeselin yapımcıları, Hitler’in DNA analizinde, bazı nöro-gelişimsel durumlara yönelik yüksek genetik yatkınlık bulunduğunu söyledi.

Buna göre, Hitler'in DNA'sı, otantik skorların en yüksek yüzde 1’lik diliminde. Ayrıca otizm spektrum özellikleri, şizofreni ve bipolar bozukluk da gözlemlenen diğer bozukluklar arasında.

Araştırmacılar bunun tanı koydurucu olmadığını, yalnızca genetik eğilimi gösterdiğini vurguladı.

UZMANINDAN KRİTİK UYARI

Cambridge Üniversitesi’nden psikolog Prof. Sir Simon Baron-Cohen, araştırmanın hiçbir şekilde bu koşullara sahip kişileri damgalamaması gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: