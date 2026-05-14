Hizbullah’a ait İHA İsrail’i vurdu: Yaralılar var

İsrail’in kuzeyinde bulunan Rosh Hanikra bölgesine düzenlenen patlayıcı yüklü İHA saldırısında iki sivil ağır yaralandı, bir kişi ise hafif yaralandı.

Yerel kaynaklara göre İHA, bölgedeki bir otoparka isabet etti. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Nahariya kentindeki Celile Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail ordusu (IDF), saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail ile İran destekli Hizbullah arasında varılan ateşkes mutabakatlarının “açık ihlali” olduğu savunuldu.

İSRAİL’DEN GÜNEY LÜBNAN’A SALDIRI

İHA saldırısından kısa süre önce İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki çeşitli bölgelerde Hizbullah’a ait altyapı noktalarını hedef almaya başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, Bekaa bölgesindeki Labaya, Sahmar, Taffahata, Kafr Malek, Yahmor, Ain Tineh, Houmin al-Fouqa ve Mazra’at Sinai dahil bazı yerleşimlerde yaşayan sivillere “acil tahliye” çağrısı yapmıştı.