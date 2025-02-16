Hizbullah destekçileri Beyrut havalimanına yürüdü, ordu müdahale etti

Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:58

Hizbullah, İran'dan gelen uçakların Lübnan'a alınmadığı gerekçesiyle perşembe günü başlattığı eylemleri sonlandırma kararı aldığını duyurmasına rağmen Hizbullah destekçilerinin eylemleri sürüyor.

Havalimanı yolunda toplanan göstericiler, Hizbullah flamaları ve İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın posterlerini taşıdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolundaki eylemlerini bugün de sürdüren Hizbullah destekçileri ve Lübnan askerleri arasında arbede çıktı. Lübnan ordusu, havalimanının girişine doğru yürümek isteyen Hizbullah destekçilerine müdahale etti.

Göstericiler, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan Lübnan güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Hizbullah, İran'dan gelen uçakların Lübnan'a alınmadığı gerekçesiyle başlattığı eylemleri sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİNİN PROTESTOSU

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, dün akşam saatlerinde ellerinde bayraklarla Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunmuştu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bildirilirken, Lübnan İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.