27.8 milyar TL'lik kayıp Bitcoin'in sahibinden yeni girişim!
Kaybolan Bitcoinlerini bulabilmek için daha önce çöp sahasında arama yapma girişimleri reddedilen adam, bu kez farklı bir yol denemek üzere harekete geçti. Aradığı hazineye ulaşmak için yeni bir teklif sunduğu iddia ediliyor, üstelik bu kez bir Amerikan serbest yatırım fonu da onu destekliyor. Peki, yüzyılın en talihsiz adamı James Howells'ın aklından neler geçiyor? İşte, yanıtı...
Bugünkü piyasa değeri, an itibariyle yaklaşık 766 milyon 500 bin dolara (27.8 milyar TL) ulaşan 8 bin Bitcoin’in saklı olduğu cüzdan anahtarının bulunduğu bir sabit diskin yanlışlıkla çöpe atıldığını öne süren James Howells, daha önce yaşadığı kentteki çöp merkezinde arama yapmak için başvuruda bulunmuş, fakat reddedilmişti.
Harddiskin gömülü olduğuna inandığı yeri bulmaya kararlı olan Howells, çöplere erişim sağlamak üzere yeni bir girişimde bulundu.
BELEDİYE MECLİSİNE DAVA AÇTI
Howells’ın adını daha önce duymuş olabilirsiniz, zira serüvenini ele alan haberler, geçen aylarda haber platformlarında geniş bir şekilde yer aldı.
Kayıp bitcoinlerinin cüzdan anahtarını içeren harddiskin, kız arkadaşı tarafından çöpe atıldığını iddia eden 39 yaşındaki adam, bu defa o kadar ileri gitti ki, gömülü olduğuna emin olduğu çöp sahasında arama yapmak için Newport Belediye Meclisi'ne dava açtı.
Bu dava da başarısız olunca Howells, iddia edilen hazineye ulaşabilmek için başka bir yol buldu.
HEDGE FONUNDAN HOWELLS'A 'ŞARTLI' DESTEK
Söz konusu çöp sahasının, önümüzdeki birkaç yıl içinde kapanması planlanıyor ve Howells, harddisk'e erişim sağlamak için bu alanı satın alma fikrini gözden geçiriyor.
Üstelik bir Amerikan hedge (serbest yatırım) fonu, bulunacak servetin bir kısmını ödeme olarak almak kaydıyla Howells’a destek veriyor ve Howells, davayı Kraliyet Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacağını söylüyor.
Howells, basına son demecinde şunları söyledi:
"Belediyenin çöp sahasını bu kadar erken kapatmayı planlaması oldukça şaşırtıcı. Newport Belediye Meclisi, son Yüksek Mahkeme ifadelerinde, çöp sahasını kapatmanın ve benim arama yapmama izin vermenin Newport halkı üzerinde büyük olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti..."
Newport Belediye Meclisi ise yaptığı açıklamada, "Çöp sahasının iki yıl içinde kapanması ve üzerinin kapatılması için çalışmalar yürüttüklerini" ve alanın bir kısmının, belediyenin elektrikli çöp kamyonlarına enerji sağlayacak bir 'güneş enerjisi santraline dönüştürüleceğine' belirtti.
"SAMANLIKTA İĞNE ARAMAYA BENZİYOR..."
Uzmanlar, Howells’ın açtığı davanın, 'başarı şansı olmayan bir dava' olduğunu söylüyor. Zira harddiskin çöp sahasına atılmasının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti ve o zamandan beri üzerine pek çok çöp daha atıldı.
Ayrıca bulunsa bile, sürücünün içindeki verilerin hala kurtarılıp kurtarılamayacağı büyük bir muamma. Bir duruşmada, sürücüyü aramanın 'samanlıkta iğne aramaya' benzeyeceği söylendi.
Howells, geçmişte de sürücüyü bulma umuduyla çeşitli teklifler sundu, bunlar arasında Bitcoin’den elde edilecek parayı yerel bölgeye bağışlama önerisi de bulunuyordu.
Belediye, sahayı kazmanın 'büyük çevresel etkileri olacağı' görüşünde...
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