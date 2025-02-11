27.8 milyar TL'lik kayıp Bitcoin'in sahibinden yeni girişim!

Bugünkü piyasa değeri, an itibariyle yaklaşık 766 milyon 500 bin dolara (27.8 milyar TL) ulaşan 8 bin Bitcoin’in saklı olduğu cüzdan anahtarının bulunduğu bir sabit diskin yanlışlıkla çöpe atıldığını öne süren James Howells, daha önce yaşadığı kentteki çöp merkezinde arama yapmak için başvuruda bulunmuş, fakat reddedilmişti.

Harddiskin gömülü olduğuna inandığı yeri bulmaya kararlı olan Howells, çöplere erişim sağlamak üzere yeni bir girişimde bulundu.