Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait askeri tankı vurduğunu duyurdu
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyindeki askeri tanka kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Hadab Yarin mevzisindeki Merkava tipi askeri takın kamikaze İHA ile tam isabet vurulduğu ifade edildi.
FÜZELER YANGINA YOL AÇTI
Öte yandan İsrail medyasının geçtiği haberlere göre Lübnan’dan İsrail’e ait Metula yerleşim birimine fırlatılan güdümlü füzelerin tarım alanlarında yangına yol açtığı aktarıldı.
Söz konusu saldırının ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein’ın Beyrut’ta yaptığı ziyaret sırasında meydana gelmesi dikkat çekti.
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