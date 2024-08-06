Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından... İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üs İHA'larla vuruldu!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:35
Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından... İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üs İHA'larla vuruldu!
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin görüntü yayımlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürmüştü.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 394 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

 


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