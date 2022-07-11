Hollanda Başbakanı Rutte, Kiev'den seslendi: Ukrayna'ya yardımlar durmayacak

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:06

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile yakınlarındaki Borodyanka, Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti.

Mark Rutte, sürpriz şekilde ziyaret ettiği şehirlerde incelemelerde bulundu, yerel yetkililerle şehirlerin yeniden onarılmasına ilişkin yardım konularını görüştü.

Rutte, muhabirlere yaptığı açıklamada, "Burada olanları gözlerinizle görmek önemli. Ziyaretimizle Ukrayna'ya desteğimizi göstermek istedik. Askeri mühimmat yardımı, Ukraynalı mültecilerin kabulü ve şehirlerin onarılmasına yönelik yardımlarımız zaten başlamıştı" diye konuştu.

Rutte, Ukrayna ziyaretinin Hollandalılar için de anlamlı olduğunu belirterek, "Savaş sebebiyle artan gıda ve enerji fiyatları Hollandalıları doğrudan etkiliyor." dedi ve arkasındaki yıkılmış binayı göstererek "Yükselen fiyatların sebebi arkamızda duruyor" ifadesini kullandı.

Rutte ayrıca, "Umarım okullar, 1 Eylül'de çocukları yeniden karşılamaya hazır olur" dedi.

'YARDIMLAR DURMAYACAK'

Mark Rutte, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın artırılmasına ilişkin soru üzerine, "Hollanda'nın kendi mühimmatını da takviye etmesi gerekir fakat buraya yardım için geldik ve Ukrayna'nın kendini savunacak durumda olması önemli. Yardımlar durmayacak" ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, geçen hafta parlamentoya yolladığı mektupta bugüne kadar ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı yardımların toplamının 172,7 milyon avro değerinde olduğunu belirtmişti.