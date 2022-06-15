Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye’nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olacağından eminiz

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:34

İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, dün akşam Hollanda'nın Lahey kentinde bir "mini zirve" düzenlendi.

Hollanda ve Danimarka'nın çağrısıyla gerçekleşen zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "güçlü bir şekilde desteklediği" belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ CİDDİYE ALINMALI'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Rutte, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin endişelerinden bazıları terörle ilgili. Bunu ciddiye almalıyız" dedi.

Rutte ayrıca, NATO zirvesi öncesi ve sonrasında Türkiye'nin endişelerinin giderildiğinden emin olmak için oldukça sıkı çalıştıklarının altını çizerek, bu çabaların işe yarayacağına inandığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı konusunda Türkiye'nin endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini yineledi.

'TÜRKİYE TUTUMUNU DEĞİŞTİRECEKTİR'

Başbakan Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) Milletvekili Ruben Berkelmans, zirveye ilişkin Hollanda medyasına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin üyeliği engelleme gücü olsa da, bunu sürdürmesi pek mümkün değil" dedi.

Berkelmans, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmeyi sürdürerek, diplomatik bedel ödemeye hazır olmadığını savunarak, "Bu üyelik sadece Avrupa ve NATO ülkelerinin değil, ABD ve İngiltere'nin de istediği bir şey. Jeopolitik olarak çok güçlü ülkeler. Türkiye'nin kendi başına bir abluka oluşturması ve buna bağlı kalması bana pek olası gelmiyor" diye konuştu.

'PUTİN SAVAŞI KAZANMAMALI'

Mini zirvede, Ukrayna'ya daha fazla ağır silah gönderilmesi de benimsendi. Stoltenberg, Kiev'e giden ağır silah sayısının arttırılacağını belirterek, NATO'nun doğu kanadının savaşa hazır daha fazla asker ve teçhizata sahip olması gerektiğini söyledi.

Mark Rutte, "Putin savaşı kazanmamalı" diyerek, Ukrayna'nın ağır silahlar da dahil tüm silahlara erişebilmesi gerektiğini savundu. Rutte, geçen ay Almanya ile birlikte Ukrayna'ya 12 obüs gönderdikten sonra, "Muhtemelen artık ağır silah tedarik etmeyeceğiz, yapabileceklerimizin bir sınırı var" demişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, NATO ülkelerinin, Ukrayna'yı korumak ve desteklemek için yeterince adım atmadığını öne sürdü.