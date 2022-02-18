Hollanda Başbakanı, sömürge şiddetinden dolayı Endonezya halkına "derin üzüntülerini" sundu

18 Şubat 2022 Cuma, 17:20

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün, 1945 ile 1949 yılları arasındaki Endonezya bağımsızlık savaşı sırasında Hollandalıların işlediği sömürge şiddeti hakkındaki bir raporun ardından Endonezya halkına "derin üzüntülerini" sundu.

Rutte, "Bugün Endonezya halkına, söz konusu yıllarda Hollanda tarafından işlenen sistematik ve yaygın aşırı şiddetten ve önceki kabinelerin bu konuyu sürekli gözardı etmelerinden dolayı derin üzüntülerimi sunuyorum" ifadelerini kullanarak, bugün ülkedeki Endonezya sömürge savaşlarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalan herkesten de özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Perşembe günü erken saatlerde beş yıllık bir araştırmanın ürünü olan, konuyla ilgili bir araştırma raporu sunulmuştu. Araştırma, 1945 ile 1949 yılları arasındaki döneme odaklanıyordu. Söz konusu döneme kadar Endonezya bir Hollanda sömürgesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin hemen ardından Endonezyalı milliyetçiler bağımsızlık ilan edince Hollanda, sömürgede kontrolü tekrar ele geçirmek için asker gönderdi.

Rapor, Endonezya bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda'nın yapısal olarak aşırı güç kullandığı ve Lahey'deki politikacıların bunu örtülü olarak onayladığı sonucuna vardı. Bu sonuç, daha önceki Hollanda hükümetlerinin, aşırı şiddetin sadece istisnai durumlarda kullanıldığı şeklindeki beyanların aksini gösterdi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK AŞIRI ŞİDDETİN FARKINDAYDI

Araştırmacılar, "Araştırmanın ortaya koyduğuna göre, Hollanda tarafında sorumluluk sahibi kişilerin (politikacılar, subaylar, memurlar, yargıçlar ve ilgili diğer kişiler) büyük çoğunluğu, sistematik şekilde aşırı şiddetin kullanıldığı bilgisine sahipti ya da bu bilgiye sahip olabilirdi" diye belirtti.

Raporda, "Her düzeyde yazılı ve yazısız hukuk kurallarını ve kişinin sahip olduğu adalet duygusunu bir kenara atma isteği vardı" ifadeleri kullanıldı.