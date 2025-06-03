Hollanda'da aşırı sağcılar koalisyondan çekildi, hükümet düştü

Koalisyon ortakları olan muhafazakâr VVD, merkezci NSC ve çiftçi partisi BBB, aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders ile anlaşmaya varmayı başaramadı. Wilders, Hollanda’nın iltica ve göç politikalarına kapsamlı kısıtlamalar getirilmesini talep ediyordu.

VRT News’te yer alan habere göre, koalisyonun kilit partilerinden biri olan PVV’nin lideri Wilders, koalisyon anlaşmasına 10 sert yeni madde daha eklenmesini ısrarla talep etti.

Bu maddeler arasında, sığınmacılar için sınırların kapatılması, askeri sınır kontrollerinin artırılması, daha az sayıda sığınma merkezi açılması ve geçici oturma izni bulunan Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesi bulunuyordu.

Diğer koalisyon partilerinin liderleri bu taleplere öfkeyle tepki gösterdi.





"BİLE BİLE FİŞİ ÇEKİYOR..."

Muhafazakar VVD'nin lideri Dilan Yeşilgöz, “Kendi egosunu ve çıkarlarını seçiyor. Şaşkınım. Sağ siyaseti uygulama şansını çöpe atıyor. Bu son derece sorumsuzca” dedi.

BBB lideri Caroline van der Plas da bu hamleyi kınadı ve “Bütün kartlar elinde ve bile bile fişi çekiyor” dedi.

NSC lideri Nicolien van Vroonhoven ise toplantının gereksiz olduğunu belirterek, Wilders’in bazı endişeleri üzerinde zaten çalıştıklarını ifade etti.