Hollanda’da sıcak hava balonu kazası: Ölü ve yaralılar var

Hollanda’nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde 34 yolcu taşıyan sıcak hava balonunun Çarşamba akşamı düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Friesland yetkilileri, olayın saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini, balonun aniden irtifa kaybederek sert şekilde yere çarptığını açıkladı.

Hollanda Kraliyet Havacılık Derneği sözcüsü, kazanın ani bir rüzgar esintisi nedeniyle yaşandığını, sert çarpmanın sepetin zıplamasına ve beş yolcunun düşmesine neden olduğunu belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.