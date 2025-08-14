Hollanda’da sıcak hava balonu kazası: Ölü ve yaralılar var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 13:47:00
Dış Haberler Servisi
Hollanda’nın Friesland bölgesinde 34 yolcu taşıyan sıcak hava balonu ani rüzgarın etkisiyle sert iniş yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 yolcu yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda’nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde 34 yolcu taşıyan sıcak hava balonunun Çarşamba akşamı düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Friesland yetkilileri, olayın saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini, balonun aniden irtifa kaybederek sert şekilde yere çarptığını açıkladı. 

Hollanda Kraliyet Havacılık Derneği sözcüsü, kazanın ani bir rüzgar esintisi nedeniyle yaşandığını, sert çarpmanın sepetin zıplamasına ve beş yolcunun düşmesine neden olduğunu belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

