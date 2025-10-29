Hollanda Kraliçesi askeri üniformayla tatbikata katıldı

Hollanda Kraliçesi Máxima, Amsterdam yakınlarında bulunan Hollanda Silahlı Kuvvetleri Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Kraliçe, askeri kamuflaj kıyafetleri ve yüzünde kamuflaj boyasıyla (fümo) katıldığı etkinlikte, neredeyse tanınmaz hâle geldi.
54 yaşındaki Kraliçe Máxima, Kraliyet Jandarma Birliği (Koninklijke Marechaussee) üyeleriyle birlikte iki farklı eğitim tatbikatına katıldı.
Hollanda basınına göre, Kraliçe, bu tatbikatlardan birinde “yaralı bir askere ilk yardım uygulaması” gerçekleştirerek savaş koşullarının simüle edildiği senaryoya aktif biçimde katıldı.
Tatbikatlar, Amsterdam’ın yaklaşık 70 kilometre doğusundaki Harderwijk Askerî Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Etkinlik, Hollanda ordusunun yeni başlattığı “gönüllü askerlik yılı” programı çerçevesinde düzenlendi. Programın amacı, gençlerin orduya katılımını teşvik etmek ve ülke savunmasına ilgiyi artırmak.
Kraliçe Máxima’nın kızı 21 yaşındaki Prenses Amalia da Eylül ayında askeri eğitimine başlamış ve astsubay rütbesi almıştı. Prenses Amalia, aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi görüyor.