Hollanda mahkemesi, porno sitesi xHamster'ın izinsiz görüntüleri kaldırmasına hükmetti

Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 13.04.2023 - 11:21

Bu süre sonunda yasa dışı videolar yayında kalmaya devam ederse, xHamster görüntü başına 30 bin euroya kadar ceza ödeyecek.

Mahkeme, xHamster’ın insanları kısmen veya tamamen çıplak gösteren, gizlice çekilmiş görüntüleri izinsiz olarak dağıtamayacağına hükmetti.

Mahkemeye göre, gizli cinsel eylemlerde bulunan kişilerin, videonun yayımlanması konusunda rıza göstermeleri gerekiyor.

‘İNTİKAM PORNOSU’ KONUSUNDA ŞİKAYETLER ÇOĞUNLUKTA

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Bürosu (EOKM), görüntülerinin kendi izinleri olmadan porno sitelerinde yayımlandığı yönündeki şikayetler üzerine Amsterdam Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Büro, özellikle “kişisel verilerin hacklenmesi yoluyla çalınan intikam pornoları” konusunda şikayetler alıyor.

Yayımlandıktan sonra bu tür görüntüleri porno sitelerinden kaldırtmak da her zaman kolay olmuyor.

Büroya göre, Amsterdam Mahkemesi tarihi bir karar aldı.

xHamster'daki videolar, artık sadece görüntüdeki kişilerin izin vermesi halinde yayımlanabilecek.

KARAR TÜM ULUSLARARASI YAYINLARI KAPSIYOR

Hollanda’da yaşayan kişilerle ilgili mahkemenin kararı, Kıbrıs merkezli porno sitesi xHamster’ın tüm uluslararası yayınlarını kapsıyor.

Hollanda’daki kişilerin izinsiz yayınlanan görüntülerinin, sadece Hollandaca sürümünden değil, porno sitesinin tüm uluslararası yayınlarından kaldırılması gerekecek.

EOKM, 2020 yılında Hollanda’daki bir başka porno sitesine aynı konuda dava açmıştı.

Mahkeme, izinsiz elde edilen ve kişilerin onayı alınmadan yayınlanan görüntülerin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Büroya göre, artık bütün porno sitelerinin buna uymasının zamanı geldi. EOKM Direktörü ve Senatör Arda Gerkens, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hollandalı senatör, tüm porno sitelerinin, izinde çıplak görüntülerin dağıtımında rol oynadığını belirterek, artık bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

xHamster’ın yayıncısı Hammy Media, henüz kararla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak dava sürecinin başlamasından önce şirket, yasa dışı görüntülere “sıfır tolerans” politikası izlediklerini açıklamıştı.