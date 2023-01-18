BBC kanalı futbol yayını sırasında duyulan porno sesleri nedeniyle özür diledi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 08:02

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:06

Olay, Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmaya ilişkin canlı yayın sırasında meydana geldi.

BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile konuştuğu anlarda, yayın porno sesleriyle bölündü.

Lineker gülümseyerek, "Bence birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiliyor. Ekran başında da duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi. DEKOR ARKASINA YAPIŞTIRILMIŞ BİR TELEFON BULUNDU Maçın başlamasının ardından Lineker, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı gönderide Lineker, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" dedi ve bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı. Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ?????? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) January 17, 2023

Lineker olayı "sabotaj" olarak nitelemesine rağmen tweet'ine kahkaha emojisi ekledi ve bunun "komik" olduğunu söyledi.

Lineker, ilk olarak bu seslerin, konuklarından birisinin telefonuna gönderilen bir videodan geldiğini sandığını açıkladı. Ancak bir noktada bunun bir şaka olduğunu anladığını dile getirdi.

Yayını bölen ses Lineker'e göre öyle yüksekti ki, başkalarının konuştuğu hiçbir şeyi duymasına izin vermiyordu.

BBC sunucusu, komik bir şaka olarak nitelediği olayla ilgili BBC'nin neden özür dilediğini de sorgulayarak, "Özür dilememizi gerektirecek bir şey yok" dedi ve gülerek şunları ekledi:

"Eğer bana bu sabah, akşamki yayında bir porno skandalıyla ilgili konuşacağımı söyleseydiniz, dehşete düşerdim."

Öte yandan YouTube fenomeni ve şaka videoları çeken Daniel Jarvis, olayın arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü.