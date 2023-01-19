Pornografi bağımlısı bir adam, intihar noktasına geldiğini söyledi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:19

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:19

Pornografi bağımlılığıyla mücadele eden ABD'li bir adam, "kendisini intiharın eşiğine getiren alışkanlığı finanse etmek için on binlerce dolar harcadığını" söyledi.

Will, pornografiyle ilk deneyimini 12-13 yaşlarında tesadüfen bir dergi okuyarak yaşadığını, bunun, "hayatını tüketen 30 yıllık bağımlılığın kıvılcımını ateşlediğini" dile getirdi.

"ÜZÜNTÜDEN KAÇINMAK İÇİN ALIŞKANLIK OLDU"

Will, "Zamanla dergilerden videolara ve biraz daha grafik ve daha güçlü şeylere doğru ilerledi. Genç bir insan olarak okulda popüler değildim ama düşük öz saygı, düşük öz değer gibi duygularım vardı, kendimi kalabalığın bir parçası olarak hissetmiyordum. Çok fazla yas yaşadım, yaklaşık 13 yaşından itibaren dört ya da beş yıl içinde oldukça yakın olan altı akrabamı kaybettim. Başa çıkma mekanizmam üzüntü, yalnızlık ve bu yas duygularından kaçmak için pornografi kullanmaktı. Bu bir alışkanlık, bir ritüel haline geldi ve oradan büyüdü" dedi.

Pornografik içerikler için çok para harcadığını söyleyen Will, "Tahmin etmeye çalıştım ama binlerce sterlin, belki 10 bin ila 20 bin sterlin arasında" ifadelerini kullandı.

Will, kısa sürede kontrolden çıkarak "dibe vurduğunu" ve kendini bir "belanın" içinde bulduğunu aktardı.

"BENİ KARANLIK YERLERE GÖTÜRDÜ"

Will, "Bu beni çok karanlık yerlere götürdü ve münferit intihar düşüncelerim oldu. Tek söyleyebileceğim, beni yasal ve ahlaki sınırları aşan yerlere götürdüğü. Çok fazla utanç, çok fazla suçluluk ve çok fazla kendinden nefret getiriyor, bu da neredeyse bir döngüye hapsolmuşum gibi davranıyor çünkü kendimi iyi şeylere layık hissetmiyorum. Bu beni bağımlı döngüsüne hapsetti. Bu çok ilerleyici bir durum, çok ilerleyici bir hastalık ya da rahatsızlık olabilir" dedi.

Ruh sağlığının bozulduğunu dile getiren Will, şimdi iyileşme sürecinde olduğunu ve cinsel davranışlardan tamamen uzak durduğunu ifade etti.

Will, "Pornografi kullanımından uzak duruyorum, çok seyrek de olsa nüksler oldu, ancak her zaman bunun bir analizini yapıyorum ve bir şeyleri değiştirmek için gerekli araçları kullanıyorum" diye konuştu.