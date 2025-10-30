Hollanda’nın ilk eşcinsel başbakanı: Rob Jetten kimdir?

Hollanda’da merkez-liberal çizgideki Demokratlar 66 (D66) partisinin lideri Rob Jetten, sadece iki yıl içinde partisinin oy oranını beşinci sıradan ülke siyasetinin zirvesine taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki Jetten’in bu hızlı yükselişi, seçim yarışında aşırı sağcı Geert Wilders’la başa baş bir mücadeleye dönüştü.

Kampanya döneminde ekranlarda en çok görülen isim olan Jetten, “Het kan wel” (Olur, yapabiliriz) sloganıyla pozitif bir siyaset dili benimsedi.

Bu yaklaşım, Wilders’ın “bölücülük yayan” söylemleriyle keskin bir tezat oluşturdu.

2023 seçimlerinde büyük bir yenilgi almasına rağmen, bu kez ülke genelinde bir iyimserlik rüzgârı yakaladı.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Uden kentinde büyüyen Jetten, genç yaşta eşcinsel olduğunu açıklamış, özel hayatını siyasetin merkezine taşımaktan kaçınmıştı.

2022’den bu yana Arjantinli hokey oyuncusu Nicolás Keenan ile birlikte olan Jetten, önümüzdeki yaz İspanya’da evlenmeyi planlıyor.

Beş yıl önce homofobiye dikkat çekmek için aldığı nefret mesajlarını sosyal medyada okuyarak büyük yankı uyandırmıştı.

Siyasete D66’nın gençlik kollarında başlayan Jetten, 2017’de milletvekili seçildi.

Bir dönem Başbakan Mark Rutte’nin hükümetinde iklim bakanlığı yaptı. 2023 seçim kampanyasındaki düşük performansı nedeniyle “Robot Jetten” lakabını alan genç lider, bu seçimde medyayı ustaca kullandı; hemen her akşam televizyon programlarına çıkarak popülerliğini artırdı.

YENİ DÖNEMİN RUTTE'Sİ Mİ?

Destekçileri, Jetten’i “mini Rutte” olarak tanımlıyor. Her ikisi de güler yüzlü, pragmatik ve az uyuyan siyasetçiler.

Ancak Jetten’in gündeminde, Rutte döneminin miras bıraktığı konut krizi var.

Yaklaşık 400 bin konut açığını kapatmak için “10 yeni şehir kurma” sözü veriyor.

Seçim kampanyasında yaptığı bir espriyle Veliaht Prenses Amalia hakkında “askerî eğitimde onunla çalışmak isteyen çok olurdu” demesi tepki çekmişti. Ancak Jetten, sözlerinin uygunsuz olduğunu kabul ederek özür diledi. Tartışma, yükselişini durduramadı.

Seçim sonuçları kesinleştiğinde D66’nın birinci çıkması halinde Rob Jetten, Hollanda tarihinin ilk açık kimlikli başbakanı olacak. Jetten’in başarısı, Avrupa siyasetinde liberal bir yenilenmenin sembolü olarak görülüyor.