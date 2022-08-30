Hollanda, Rus vatandaşları için vize yasağını destekliyor
Hollanda, AB'nin Rus turistler için uygulayacağı olası bir vize yasağı kararını destekliyor.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, ülkesinin, Rus turistler için uygulanacak olası bir vize yasağı kararını desteklediğini bildirdi.
Wopke Hoekstra, "Bir yandan Rusya ile vatandaşları arasında bir fark yaratmak istiyoruz. Bir yandan da buraya gelenlerin büyük çoğunluğunun Kremlin ile bağlantısı olan zengin Ruslar olduğunu da görüyoruz" dedi.
Hoekstra, Prag'da meslektaşlarıyla yaptığı görüşmede vize yasağına ilişkin tek bir karara varmanın mümkün olacağını umduğunu dile getirdi.
Hoekstra, Rus turistlere vize yasağı konusunda çok net ve açık olan ülkelerin olduğunu, aynı zamanda bazı ülkelerin tereddüt ettiğini söyledi.
Hoekstra ayrıca, "Diplomatik çabalar, bu turist vizelerinin yasaklanmasını kabul etmeyi amaçlıyor" dedi.
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