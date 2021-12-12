Hollanda'dan 27 milyon Covid-19 aşısı bağışı
Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık örgütü aşı programı Covax aracılığıyla Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerine doğrudan 27 milyon Moderna aşısı bağışladıklarını belirtti.
DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarla aşılanmayan ülkelerde yeni mutasyon tehlikesine dikkat çekmişti. Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, “Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 27 milyon aşı bağışlıyor” dedi.
Bakan Jonge, DSÖ’nün Covid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezya’ya 1,5 milyon, Kamboçya’ya 290 bin, Kenya’ya 750 bin ve Laos’a 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.
AŞI OLMAYAN YERDEN MUTASYON ÇIKAR
DSÖ yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Covid-19 aşılarının dünya genelinde erişebilir olmadığı sürece salgının bitmeyeceğini ve aşılanmayan ülkelerden yeni mutasyonlar çıkacağı konusunda uyarı içeren açıklamalar yapmıştı.
Covid-19 salgınında virüs, Güney Afrika’da bir mutasyona daha uğrayarak Omicron varyantı kış mevsimiyle birlikte dünya genelinde vaka sayılarını yükseltmeye başladı.
DSÖ Avrupa’nın son 7 günlük (10 Aralık dahil) toplam rakamlarına göre Avrupa ve Merkez Asya’da 2 milyon 673 bin 839 yeni vaka raporlanırken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 508 oldu.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik