Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un spor servisinde ‘sınırı aşan cinsel davranış’ raporu: Kadın, siyah veya yabancıysanız işiniz zor

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:27

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 11:27

Bağımsız gizli danışmanların hazırladığı raporun ardından NOS Spor Genel Yayın Yönetmeni Maarten Nooter istifa kararı aldı.

NOS yönetimi, kamu yayıncısı kurumda bir “kültür değişikliği için” harekete geçildiğini açıkladı.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden Volkskrant, son 20 yılda NOS Spor Servisi’nde çalışan 32 gazeteciyle görüştü.

Çalışanlara göre, spor servisinin yazı işleri bölümünde “sınırı aşan cinsel davranış ve korku kültürü” olduğunu söyledi.

Özellikle kadınlar, siyah tenliler ve yabancı kökenliler, sınırı aşan davranışların öncelikli hedefi oldu.

Kadın çalışanlar, sınırı aşan cinsel davranış ve taciz konusundaki şikayetlerinin, yönetim tarafından ciddiye alınmadığını anlattı.

Çalışanlara göre, bazı sunucu, yorumcu ve muhabirlerin kendilerini dokunulmaz hissettiği belirtilen spor servisinde, “kayırmacılık” da ciddi bir sorun.

Hollanda’nın en büyük spor servisinde bazı kadın çalışanlara cinsel çağrışım içeren lakaplar takıldı.

Fas kökenli eski sunucu Aïcha Marghadi, etnik kimliği nedeniyle işyerinde zorbalığa uğradı. NOS’un ünlü spor muhabiri Jack van Gelder’in, Marghadi’ye, “birlikte banyoya girmek istediği”, bir başka kadın meslektaşı için de “fahişe” ifadesini kullandığı belirtildi.

Van Gelder, Volkskrant’a, banyo olayı için özür dilemek için Marghadi'ye bir mesaj gönderdiğini ve "İnan bana, seni asla incitmek ya da korkutmak istemedim” dediğini söyledi.

NOS sunucusu Tom Egbers, ilişkiye girdiği 22 yaşındaki bir stajyer kadına, baskı ve zorbalık yaptı. Yönetimin uyarısına rağmen hiçbir şeyin değişmemesi üzerine, kadın çalışan işten ayrılmak zorunda kaldı.

Egbers, o dönem yaptığı hatalar nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Maalesef bunu tersine çeviremem” dedi.

'UTANÇ VERİCİ VE YAKIŞIKSIZ'

NOS yönetimi, spor servisinde yıllarca süren suistimalleri “utanç verici ve yakışıksız” olarak değerlendirdi ve özür diledi.

Kadın çalışanların uzun süreden beri sınır aşan cinsel davranışlara maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine, NOS Spor Genel Yayın Yönetmeni Maarten Nooter istifa kararı aldı.

NOS Genel Müdürü Gerard Timmer, bunların, kurumun temsil ettiği değerlere uymadığını söyledi.

NOS’tan yapılan açıklamada “Kültürel bir değişime yer açmak ve aynı zamanda sürekliliği sağlamak için” spor servisi şefinin aşamalı olarak görevden ayrılacağı vurgulandı.

Kanal yönetimi, geçen yıl kurum içindeki bazı programlara ilişkin sınırı aşan davranış iddiaları üzerine, bütün servislerde, harici bir gizli danışman tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kamu yayıncısının açıklamasına göre, gizli danışman tarafından hazırlanan raporda birkaç ihlal edici davranış vakası yer alıyor.

NOS yönetimi, bulguların “kendilerine dokunduğunu ve harekete geçmeye zorladığını” vurguladı.

Yönetim, “Bir kültür değişikliğini mümkün kılmak için” bağımsız bir danışman görevlendirildiğini belirterek, “Hedef daha güvenli ve daha sosyal bir çalışma ortamıdır” açıklamasını yaptı.

Kamu yayıncısı, ihtiyacı olan çalışanlara profesyonel rehberlik hizmeti de verecek.

Ayrıca, istenmeyen davranışları daha erken belirlemeleri ve buna göre hareket edebilmeleri için yöneticilere de özel bir eğitim verilecek.