Hollywood: On binlerce oyuncu ve senaristin tarihi grevi 'yıl sonuna kadar sürebilir'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:46

Oyuncular grev süresince filmlerde rol almayacak, filmlerin tanıtımını bile yapmayacak.

Avatar ve Gladyatör'ün devam filmleri de dahil olmak üzere yapım aşamasındaki büyük filmler grevden etkilenebilir.

Susan Sarandon, Jason Sudeikis'in de dahil olduğu yaklaşık 160 bin oyuncu, gece yarısı iş bırakarak Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyesi 11bin 500 senaristin 2,5 aydır devam eden grevine katıldı.

Ücret, çalışma koşulları ve sektörün yapay zeka kullanımından etkilenen senaristler 2 Mayıs'ta grev başlatmıştı.

HBO'nun Succession dizisinin başrol oyuncusu Brian Cox BBC'ye yaptığı açıklamada grevin "yıl sonuna kadar" sürebileceğini söyledi.

İskoç yıldız, internet üzerinden yayın yapan platformlar için "paradigmayı değiştirdi" dedi.

"Bizi dondurmaya ve yerin dibine sokmaya çalışıyorlar, çünkü yayıncılıkta kazanılacak çok para var ve bunu senaristlerle ya da oyuncularla paylaşmak istemiyorlar."

Sinema Oyuncuları Birliği'nin (SAG) stüdyolar ve yapımcı şirketleri temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yeni bir sözleşme için yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış ve SAG yapımcı şirketleri "adil bir anlaşma konusunda isteksiz" olmakla suçlamış ve grev kararı almıştı.

Cuma günü öğle saatlerinde sendika üyeleri ve destekçileri Los Angeles, New York ve diğer şehirlerdeki büyük stüdyoların ve yayın platformları ofislerinin önünde toplandı.

Gösterilere, Perşembe gecesi galasını yapan Oppenheimer filminin yıldızları da dahil olmak üzere, sinema ve televizyon dünyasının en büyük ünlülerinden de destek geldi.

Sendikalar, stüdyoların ve yayın hizmetlerinin daha iyi ücret, daha fazla telif hakkı, emeklilik ve sağlık sigortaların daha yüksek katkı ve sektörde yapay zeka kullanımına ilişkin güvenceler sunmasını istiyor.

Etkilenmesi muhtemel yapımlar arasında Avatar, Deadpool ve Gladyatör serilerinin devam filmlerinin yanı sıra Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi diziler var.

Film galaları, tanıtım röportajları ve Emmy ve Comic-Con gibi etkinlikler de şimdiden durduruldu, yeniden planlandı ya da daha küçük çaplı hale getirildi.

BBC HBO'nun Succession dizisinin başrol oyuncusu Brian Cox'a göre grev "yıl sonuna kadar sürebilir"

SUSAN SARANDON: YAPAY ZEKA HERKESİ ETKİLEYECEK

Grev eylemi kısmen dijital yayın çağına geçişten duyulan rahatsızlığın yanı sıra daha geniş çaplı teknolojik değişimlerden kaynaklanıyor.

Akademi Ödülü sahibi Susan Sarandon, New York'taki grev gösterisinden yaptığı açıklamada "Yapay zeka herkesi etkileyecek. Eğer şimdi çözülmezse gelecekte nasıl çözülebilir ki sorusu soruluyor" dedi.

"Gelecekte ne yapacağınıza dair öngörünüz olamazsa mahvolursunuz. Yukarıdan aşağıya hiçbir şeyin değişmeyeceği açık, her şey bize bağlı, aşağıdan değişecek."

Hem senaristler hem de oyuncular eskiye kıyasla çok daha az para kazandıklarından ve sözleşmelerin enflasyonun altında kaldığından şikayet ediyor.

Oyuncular rol başına daha az ücret alıyor ve eski gelir seviyelerini sürdürebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Senaristlik sözleşmelerinin süreleri kısaldı ve yazarların revizyonlar ya da yeni materyaller üzerindeki çalışmaları için genellikle ödeme yapılmıyor.

SAG sendikası başkanı Fran Drescher Perşembe günü yaptığı açıklamada "Çok açgözlü kuruluşlar tarafından kurban ediliyoruz" dedi. "Birlikte iş yaptığımız insanların bize davranış biçimi karşısında şoke oldum."

BBC Susan Sarandon sektörde yapay zeka tehlikesine dikkat çekti

Grevin etkileri

Sendikalar ve AMPTP arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması, 1960'tan bu yana sektörde senarist ve oyuncuların ilk kez birlikte grevini gündeme getirdi. Oyuncuların 1980'deki son grevi 10 hafta sürmüştü.

Yönetmenler Sendikası DGA ise Haziran ayında kendi sözleşmelerinde müzakereleri başarılı sonuçlandığı için greve katılmıyor, ancak grup greve çıkanları "güçlü bir şekilde desteklediğini" açıkladı.

Grevin aylarca sürmesi ihtimali nedeniyle sinemalar sorunlarla karşılaşabilir ve izleyicilere reality TV ve canlı spor yayınları dışında izleyecek yeni bir şey kalmayabilir.

BEYAZ SARAY'DAN DESTEK

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden'ın "oyuncular da dahil olmak üzere tüm çalışanların adil ücret ve sosyal hakları hak ettiğine inandığını" söyledi.

Sözcü Robyn Patterson "Başkan işçilerin grev hakkını destekliyor ve tarafların karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşmaya varmalarını umuyor" dedi.