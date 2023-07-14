Black Mirror gerçek oluyor: Hollywood oyuncuların dijital kopyasını üretecek

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:59

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:00

Hollywood oyuncularının greve gideceği iddiası doğrulandı. Hollywood'un en büyük işçi sendikası SAG-AFTRA'nın baş müzakerecisi Duncan Crabtree-Ireland tarafından bugünkü basın toplantısında greve gidecekleri açıklandı.

Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı (AMPTP) geçen haftalarda oyunculara bir anlaşma teklifi sunmuştu. Bu anlaşma teklifi kapsamında oyuncuların dijital kopyaları aynı Netflix'in Black Mirror dizisinde olduğu gibi stüdyoların elinde olacaktı.

Ancak SAG-AFTRA, bu teklifin oyuncuların haklarını yeterince korumadığını düşünerek grev kararı aldı.

DİK DURMAZSAK HEPİMİZİN BAŞI BELAYA GİRECEK

SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher, basın toplantısının açılış konuşmasında "Eğer şu anda dik durmazsak, hepimizin başı belaya girecek, hepimiz makineler tarafından değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Hollywood'da stüdyoların ve çalışanlar arasındaki en büyük anlaşmazlık yaşadığı nokta yapay zekâlar oluyor. Birçok yazar ve oyuncu yapay zekânın kullanımının kendilerine zarar vereceğini düşünüyor.

TEKRAR DÜŞÜNMENİZİ ÖNERİRİM

SAG-AFTRA, şirketlerin oyuncuların dijital benzerliklerini izinsiz ve tazminatsız olarak sonsuza kadar kullanma önerisini kabul etmedi. Duncan Crabtree-Ireland, teklifi değerlendirirken "Eğer bunun çığır açıcı bir öneri olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünmenizi öneririm" şeklinde bir açıklama yaptı.

Grev resmi olarak bu gece yarısı başlayacak. Grevden dolayı film ve televizyon projelerinin üretimi etkilenebilir.