Hollywood oyuncularından grev kararı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:50

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:50

Amerika Yazarlar Birliği (WGA)'nin, ücretlerde artış ve yapay zekanın işlerine müdahale etmemesi talebiyle aldığı grev kararına oyuncu sendikası SAG-AFTRA'dan destek geldi. SAG-AFTRA, mayıs ayından bu yana grevde olan yazarlara destek olmak amacıyla greve gideceklerini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, pek çok yapımın prodüksiyonunu durduracak olan grev kararı, stüdyoların 63 yıl sonra ilk kez çifte iş bırakma eylemiyle karşı karşıya bıraktı.

SAG-AFTRA başkanı ve 90'lı yıllarda yayınlanan "The Nanny" dizisinin eski yıldızı Fran Drescher, stüdyoların oyuncuların endişelerine verdiği yanıtları "aşağılayıcı ve saygısızca" olarak nitelendirdi.

Stüdyolarla görüşmelerin bozulmasının ardından grev kararına ilişkin Drescher, "Birlikte iş yaptığımız insanların bize davranış biçimi karşısında şoke oldum. Açıkçası, pek çok konuda birbirimizden bu kadar uzak olduğumuza, CEO'larına yüz milyonlar verirken sağda solda para kaybettiklerini söyleyerek yoksulluğu savunmalarına inanamıyorum. Bu iğrenç bir şey" açıklamasında bulundu.

Netflix, Walt Disney ve diğer şirketler adına müzakerelerde bulunan Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP), "SAG-AFTRA'nın müzakerelerden çekilmeye karar vermesinden derin hayal kırıklığı duyduğunu" söyledi.

AMTP, asgari ücret seviyelerinde 35 yılın en yüksek yüzdelik artışlarını, emeklilik ve sağlık katkı payı tavan fiyatlarında "önemli artışlar" ile büyük bütçeli yayın programlarından ödenen yurtdışı gelirlerinde %76'lık bir artış teklif ettiğini söyledi.

AMTP, stüdyoların oyunculara yapay zeka önerisi sunduğunu söyledi. Öneriye göre, stüdyolar, oyunculardan izin almadan ya da uygun tazminat ödenmeden dijital kopyalarının oluşturulmayacağını ve bu düzenlemenin korunacağını sundu.

AMPTP ayrıca, "SAG-AFTRA müzakerelere devam etmek yerine, bizi geçimlerini bu sektöre bağlayan binlerce kişinin mali sıkıntılarını derinleştirecek bir yola soktu" dedi.