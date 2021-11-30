Honduras’ta sol iktidara yakın
Honduras 2009’daki darbenin ardından ilk kez sol bir hükümete hazırlanıyor. Yapılan seçimde, sol cepheden Xiomara Castro yüzde 53.5 ile yarışı önde götürüyor.
Önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre muhalefetin adayı, sol cepheden Xiomara Castro yüzde 53.5 ile yarışı önde götürüyor. Seçime katılım yüzde 68 olarak açıklandı. Oyların yüzde 42.95’ini alan mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in görev süresi 27 Ocak’ta tamamlanacak.
Libre Partisi’nin adayı Xiomara Castro, 12 yıl önce darbe ile iktidardan indirilen ülkenin eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya’nın eşi. Kazandığı takdirde Honduras’ın ilk kadın devlet başkanı olacak olan Castro önceki gün yaptığı açıklamada, “otoriterliğe sırtımızı döndük” derken “Uzlaştırıcı bir hükümet, adaletin ve barışın hükümetini kuracağız” ifadelerini kullandı.
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