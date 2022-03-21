Hong Kong, kuş gribi nedeniyle ABD'den kümes hayvanları ürünleri ithalatını askıya aldı
Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD'deki kuş gribinden etkilenen bölgelerden kümes hayvanı eti ve diğer ürünlerinin ithalatını askıya almaya karar verdi.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'nın Gıda Güvenliği Merkezi bugün, ABD'deki kuş gribinden etkilenen bölgelerden kümes hayvanı eti ve diğer ürünlerinin ithalatını askıya almaya karar verdi.
Merkezin aldığı kararın, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından ABD'de Maryland eyaletinin Queen Anne ilçesi, Wisconsin eyaletinin Jefferson ilçesi, Iowa eyaletinin Taylor ilçesi ve Missouri eyaletinin Lawrence ve Jasper ilçelerinde görülen son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgınları hakkında yapılan bildirim ışığında verildiği belirtildi.
Gıda Güvenliği Merkezi, kümes hayvanlarının yumurtaları da dahil olacak şekilde kümes hayvanı eti ve diğer ürünlerinin ithalatını derhal durdurma talimatı verdi.
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