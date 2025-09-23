Hong Kong, yılın en güçlü tayfunu Ragasa’ya hazırlanıyor

Hong Kong, 2025’in en şiddetli tropik siklonu olarak kayıtlara geçen Süper Tayfun Ragasa nedeniyle salı günü adeta durdu. Yetkililer halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Marketlerde panik alımlar sonucu raflar boşaldı, pencereler bantlarla kapatıldı.

Hong Kong Gözlemevi, Ragasa’nın saatte 220 kilometreye ulaşan rüzgârlarla Guangdong kıyılarına yaklaştığını ve bölgeye “ciddi tehdit” oluşturduğunu açıkladı.

Tayfunun çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Guangdong kıyısında karaya çıkması bekleniyor.

Çin’in resmi Xinhua ajansına göre Guangdong’da 370 binden fazla kişi tahliye edildi. Shenzhen ve Zhuhai dahil 11 şehirde okullar kapatıldı, ulaşım ve iş yerleri durduruldu.

Shenzhen’de 800’den fazla acil durum barınağı hazırlandı, ekipler yollardaki ağaç dallarını keserek önlem aldı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Kent yönetimi saat 14.20’de (yerel saatle) 8 numaralı tayfun sinyalini verdi. Bu uyarı, işyerlerinin ve toplu ulaşımın durdurulması anlamına geliyor.

700’den fazla uçuş iptal edildi, Macau’da tüm kumarhanelerin akşam 17.00 itibarıyla kapanması kararı alındı.

Yetkililer, deniz seviyesinin iki metreye kadar yükselebileceğini, bazı bölgelerde bu seviyenin 4–5 metreyi bulabileceğini bildirdi.

2017’deki Hato ve 2018’deki Mangkhut tayfunlarını hatırlatan gözlemevi, benzer ölçekte maddi zarar riski konusunda uyardı.

Ragasa, önceki gün Filipinler’in kuzeyinden geçerken ağır tahribat yarattı. Tayvan’ın doğusundaki dağlık bölgelerde 60 santimetre yağış kaydedildi, 25 kişi yaralandı. Ülkede ikinci gününde de 273 uçuş iptal edildi.