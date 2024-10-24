Hong Kong'da ilk kez dinozor fosilleri keşfedildi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 10:56

Güncelleme: 24.10.2024 - 10:56

Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada, fosillerin Kretase döneminden kalma, yaklaşık 66 milyon ila 145 milyon yıl öncesine ait büyük bir dinozora ait olduğu belirtildi. Dinozorun türünü doğrulamak için daha fazla çalışma yapmaları gerekecek.

Fosillerin, Hong Kong'un kuzeydoğu sularındaki Unesco Küresel Jeoparkı'nda yer alan Port Adası'nda bulunduğu belirtildi.

Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, “Bu keşif, büyük önem taşıyor ve Hong Kong'daki paleoekoloji araştırmaları için yeni kanıtlar sağlıyor” dedi.

Açıklamada, uzmanların, dinozorun cesedinin muhtemelen kum ve çakılla gömüldüğünü ve daha sonra büyük bir selin sonucu olarak yeniden ortaya çıktığını ve daha sonra keşif alanında tekrar gömüldüğünü tahmin ettikleri belirtildi.

Keşif, Koruma Dairesi'nin Mart ayında Eski Eserler ve Anıtlar Ofisi'ni omurgalı fosili olduğundan şüphelenilen maddeler içeren bazı tortul kayalar konusunda uyarmasının ardından gerçekleşti.

Hong Kong yönetimi, Çinli uzmanları saha incelemeleri yapmak üzere görevlendirdiğini açıkladı.

Port Adası, gelecekteki araştırmaları ve kazıları kolaylaştırmak için bir sonraki duyuruya kadar halka kapatıldı.

Fosiller, Cuma gününden itibaren şehrin popüler alışveriş bölgelerinden biri olan Tsim Sha Tsui'deki Hong Kong Heritage Discovery Centre'da sergilenecek.