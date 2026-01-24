HTŞ ile SDG arasındaki ateşkes 15 gün daha uzatıldı

Heyet el Tahrir Şam (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bugün sonlanan ateşkesin uzatıldığı HTŞ'ye bağlı yöneticiler tarafından duyuruldu. Ateşkes 24 Ocak 23.00’ten itibaren yürürlüğe girecek ve 15 gün sürecek. Ateşkes sürecince SDG'nin kontrolündeki hapishanelerde bulunan IŞİD'lilerin Irak'a sevk edileceği bildirildi.