HTŞ öncülüğünde cihatçı gruplar Halep'in orta kesimlerine ulaştı
Suriye ordusu güçleriyle çatışan terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde cihatçı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.
Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren Suriye ordusu karşıtı cihatçı gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Terör örgütü HTŞ öncülüğündeki gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.
NE OLMUŞTU?
Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu ile HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.
Üç gündür devam eden çatışmalarda Suriye ordusu karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.
Etiketler: #suriye #Suriye ordusu #HTŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- Mesele Erdoğan’ın konuşmasından daha derin
- 'Siyonistler limanlarımızda!'