HTŞ öncülüğünde cihatçı gruplar Halep'in orta kesimlerine ulaştı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 23:37

Güncelleme: 29.11.2024 - 23:48

Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren Suriye ordusu karşıtı cihatçı gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Terör örgütü HTŞ öncülüğündeki gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu ile HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda Suriye ordusu karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.