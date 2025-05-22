Huawei rüşveti soruşturması: 5 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak isteniyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Çinli teknoloji şirketi Huawei adına lobi faaliyeti yürütme gerekçesiyle yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama suçlamaları kapsamında, 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

AP Başkanı Roberta Metsola, söz konusu milletvekillerinin isimlerini Brüksel’de toplanan Genel Kurul’da açıkladı.

HANGİ VEKİLLER HEDEFTE?

Belçika makamlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği AP üyeleri şunlar:

Fulvio Martusciello (EPP – İtalya)

Giusi Princi (EPP – İtalya)

Salvatore de Meo (EPP – İtalya)

Daniel Attard (S&D – Malta)

Nikola Minchev (Renew Europe – Bulgaristan)

Bu milletvekilleri, AP içinde çoğunluğu elinde bulunduran üç büyük siyasi gruba mensup.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, KOMİTE SÜRECİ BAŞLIYOR

Soruşturmayla bağlantılı olarak şu ana dek 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski ve mevcut Huawei çalışanları, lobiciler ve milletvekillerine bağlı yardımcılar bulunuyor.

AP Basın Sözcüsü Delphine Colard, sürecin bir sonraki aşamasında AP Hukuk İşleri Komitesi'nin bu talepleri inceleyeceğini ve ardından Genel Kurul’da oylamaya sunulacağını açıkladı.

GEÇMİŞTE DE BENZER SKANDALLAR YAŞANDI

AP daha önce de benzer yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2022’de yürütülen soruşturmada, dönemin AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili, partneri Francesco Giorgi ve diğer bazı isimler Körfez ülkelerinden alınan rüşvetlerle suçlanmıştı. Söz konusu operasyonlarda 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmişti.

Kaili’nin yanı sıra İtalyan Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella’nın da dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Tüm tutuklular zaman içinde şartlı tahliye edilmişti.

AP'DE YOLSUZLUK GÖLGESİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa Parlamentosu’nun adı son yıllarda sık sık yolsuzlukla anılıyor. En son Fransız siyasetçi Marine Le Pen, AP fonlarını zimmetine geçirmek suçundan 31 Mart 2024’te mahkûm edilmişt