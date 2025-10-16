Hukuk öğrencisinden ölüm oyunu: Beş ayda dört cinayet

Brezilya’da bir kadın, ev sahibini öldürüp cesedini beş gün boyunca evinde saklamakla suçlanıyor. Soruşturmayı yürüten polisler, zanlının en az dört kişiyi öldürmüş olabileceğini belirtiyor.

São Paulo’da yaşayan 36 yaşındaki Ana Paula Veloso Fernandes, hem anne hem de hukuk öğrencisi. CNN Brasil’in haberine göre, Veloso Fernandes’in beş ay içinde dört kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Soruşturmayı yöneten Polis Şefi Halisson Ideiao, kadını “son derece manipülatif” olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Öldürmekten zevk alıyor. Pişmanlık göstermiyor. Serbest kalırsa yeniden öldürmeye çalışır.”

EV SAHİBİNİ BIÇAKLAYIP CESEDİ SAKLADI

Zanlının kurbanlarından biri, ev sahibi Marcelo Hari Fonseca.

Polis kayıtlarına göre, Fernandes ocak ayında ev sahibini bir tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra odanın girişini bir çarşafla kapatarak cesedi gizledi.

Polis raporuna göre, beş gün boyunca ceset evde kaldı. Fernandes, ancak oğlunun “koku”dan şikayet etmesi ve evde kurtçukların görülmesi üzerine polisi aradı.

Kadın, ifadesinde, “odadaki kokuyu gidermek için” cinayetin işlendiği kanlı kanepeyi yaktığını söyledi.

Soruşturma kapsamında polis, Veloso Fernandes’in üç başka ölümü daha planlı şekilde gerçekleştirdiğini belirledi.

Kurbanların isimleri Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres ve Neil Correa da Silva olarak açıklandı.

Yetkililere göre zanlı, bu kişileri intikam ve maddi çıkar amacıyla öldürdü.

Fernandes’in kurbanlarını öldürmeden önce fare zehrini köpekler üzerinde denediği ve en az 10 köpeği öldürdüğü de tespit edildi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ev sahibi Fonseca’nın ölümüyle ilgili dava, delil yetersizliği nedeniyle ilk başta kapatılmıştı.

Ancak Fonseca’nın kızının yeniden polise başvurması ve Fernandes’in diğer ölümlerle bağlantısının ortaya çıkması üzerine dosya yeniden açıldı.

Zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf ettiğini söyledi.

Polis, diğer üç kurbanın mezarlarının açıldığını ve zehir analizlerinin sürdüğünü açıkladı.

Brezilya basını, olayın ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını aktardı.

Polis yetkilileri, Fernandes’in “profesyonel bir suç eğilimi gösterdiğini” belirterek, “Zehir, manipülasyon ve planlı eylem: tipik bir seri katil davranışı” yorumunu yaptı.

Zanlının tutukluluğu devam ederken, soruşturma kapsamında beşinci bir kurban olabileceği ihtimali de araştırılıyor.