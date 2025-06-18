Humeyni'nin torunu meydan okudu: Bu devrimi kimse söküp atamaz

1979 İran İslam Devrimi'nin lideri ve İran İslam Cumhuriyet'nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin torunu Seyyid Ahmed Humeyni, Salı gecesi ABD basınına verdiği telefon röportajında, İsrail’in İran’a savaş açtığını, bu durumun yalnızca ülke bütünlüğünü değil, ailesinin tarihsel mirasını da tehdit ettiğini söyledi.

NYT'ye konuşan 28 yaşındaki Humeyni, “Tahran’da kalacağız. Bu toprakları terk etmeyeceğiz. Gerekirse bir asker gibi kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Düşman bu devrimi söküp atabileceğini sanıyorsa büyük bir hata yapıyor” dedi.

“ABD SAVAŞA KATILIRSA BÖLGE KAOSA SÜRÜKLENİR”

Humeyni, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyada İran’dan “şartsız teslimiyet” istemesi ve Tahran halkına “şehri terk edin” çağrısı yapmasına da tepki gösterdi.

Trump’ın Fordo nükleer tesisine saldırı sinyali vermesinin savaşın yayılmasına yol açacağı uyarısında bulundu:

“Eğer ABD bu savaşa doğrudan katılırsa, İran çok farklı bir şekilde karşılık verir. Bölge tamamen kaosa sürüklenir.”

“SIĞINAKTA DEĞİL, HALKIN YANINDA KALIYORUM”

Kum kentinde ilahiyat eğitimi gören ve aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın seçim kampanyasında yer alan Seyyid Ahmed Humeyni, hafta sonunu geçirmek üzere Tahran’a geldiğini ve burada kaldığını söyledi.

Humeyni, İsrail’in saldırılarının ortasında bir sığınağa çekilmek yerine, genç hükümet yetkilileriyle birlikte başkentte kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Salı gecesi Tahran’daki Filistin Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldığını ifade eden Humeyni, “Halkın yanında olmak büyükbabamın mirasıdır” dedi.

“İRANLILAR FARKLI DÜŞÜNEBİLİR, AMA ÜLKEYİ SEÇMELİLER”

Humeyni, İran’da bazı insanların hükümete tepkili olduğunu ve rejimi eleştirdiğini kabul etti. Ancak halkı birlik olmaya çağırdı:

“İnsanlar kızgın olabilir, farklı düşünebilir ama yine de İran’ı seçmeliler. Ben kızımın adını İran koydum.”